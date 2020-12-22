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Фото белорусских протестов вошли в топ 2020 года по версии ВВС
Источник материала: Хартия'97
Фото белорусских протестов вошли в топ 2020 года по версии ВВС
Уходящий год выдался богатым на события.
Русская служба
«Уходящий 2020 год выдался богатым на события и всевозможные потрясения.
Мы собрали снимки, которые заставляли нас плакать, радоваться, сочувствовать и волноваться, которые вдохновляли и пугали нас, разочаровывали и вновь вселяли веру в человечество», — объясняет критерии отбора ВВС.
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Уходящий год выдался богатым на события.
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