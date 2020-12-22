Источник материала: Хартия'97

Фото белорусских протестов вошли в топ 2020 года по версии ВВС 1 22.12.2020, 12:57

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Уходящий год выдался богатым на события.

Русская служба BBC опубликовала подборку из 29 самых значимых фотографий 2020 года по версии издания. Среди них — четыре снимка из Беларуси.

«Уходящий 2020 год выдался богатым на события и всевозможные потрясения.

Мы собрали снимки, которые заставляли нас плакать, радоваться, сочувствовать и волноваться, которые вдохновляли и пугали нас, разочаровывали и вновь вселяли веру в человечество», — объясняет критерии отбора ВВС.

















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