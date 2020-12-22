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Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске

22.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске

  • 22.12.2020, 12:35
  • 1,770
Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске

Ситуацией занимается местная община во главе с раввином.

Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске. Об этом написал в Фейсбуке на странице Бобруйской синагоги написал ее раввин Шауль.

«Вот этого я не ожидал... Страшно думать, что в выходные сломали и украли десятки калиток и секций забора на еврейском кладбище. Сегодня я это видел на еврейском кладбище в Бобруйске. Я очень прошу вас - если могилы ваших близких пострадали, обращайтесь в милицию, для того чтобы быстро нашли этих бандитов. А мы как общество думаем о решении вопроса».









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Ситуацией занимается местная община во главе с раввином.
 
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