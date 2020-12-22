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Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске
Источник материала: Хартия'97
Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске
Ситуацией занимается местная община во главе с раввином.
Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске. Об этом
«Вот этого я не ожидал... Страшно думать, что в выходные сломали и украли десятки калиток и секций забора на еврейском кладбище. Сегодня я это видел на еврейском кладбище в Бобруйске. Я очень прошу вас - если могилы ваших близких пострадали, обращайтесь в милицию, для того чтобы быстро нашли этих бандитов. А мы как общество думаем о решении вопроса».
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Ситуацией занимается местная община во главе с раввином.
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