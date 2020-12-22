ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-премьер Кобяков стал главой российского "Сибуглемета"

22.12.2020 13:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ближайшее время он намерен перевезти в Москву семью, а ситуацию в нашей стране называет "непростой", но обсуждать эту тему не хочет.

Экс-премьер Кобяков стал главой российского "Сибуглемета"
Экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков, ставший намедни главой российской компании «Сибуглемет», назвал ситуацию в Беларуси непростой, но признал, что не хотел бы обсуждать тему в своей нынешней должности, о чем он заявил в большом интервью РБК.

Бывший белорусский премьер рассказал РБК, как получилось, что он возглавил один из крупнейших угольных холдингов России, а также, что он думает о протестах в Беларуси.

Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Беларуси, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Беларуси. 

Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как укашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района. 

Как бывший премьер Беларуси возглавил угольный холдинг в России

Нет необходимости обязательно начинать работать шахтером, чтобы потом возглавлять угольное предприятие. Только в России в этом году было несколько примеров межотраслевых назначений — приход на позицию СЕО управленцев с другим бэкграундом. 

Например, «Уралхим» или ОМЗ (в июле гендиректором Объединенных машиностроительных заводов был назначен Евгений Кислицын, который ранее занимал должность исполнительного директора «ГПБ развитие активов», а до этого был директором по развитию аэропорта Пулково и президентом энергомашиностроительной компании «РЭП Холдинг»; 

в начале декабря «Уралхим» возглавил Александр Прыгунков, который с 2013 года работал в группе компаний ПИК. — РБК). Важнее иметь управленческий опыт на крупном производстве, уметь выстраивать взаимоотношения с людьми и правильно строить мотивацию. У меня такой опыт есть.

Я по первому образованию инженер-механик, уже потом — экономист и политолог. Свою трудовую деятельность я начинал мастером на оптико-механическом заводе им. Вавилова в Минске, а продолжал на достаточно крупном заводе «Диапроектор», входившем в систему Министерства оборонной промышленности СССР, где я прошел путь до заместителя директора по экономическим вопросам. 

Что касается внешней карьеры (в политике. — РБК), на мой взгляд, это только добавленная стоимость.

Пять фактов про Андрея Кобякова

Окончил Московский авиационный институт и Белорусский государственный инстит народного хозяйства, а также Институт политологии и социального управления Коммунистической партии Беларуси (был такой в СССР - прим. БП).

В 1995 году стал заместителем начальника службы контроля президента Беларуси, а с 2000 года работал на должностях министра экономики, первого заместителя премьера Беларуси.

С декабря 2010 года — заместитель главы администрации президента Беларуси, с ноября 2011 года — чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России.

В 2014–2018 годах был премьером Беларуси. С 2018 года — член совета директоров, председатель аудиторского комитета совета директоров Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка).

17 ноября 2020 года назначен гендиректором «Группы Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».

О давнем знакомстве с Шуваловым

Мы знакомы с 2008 года, когда он стал первым заместителем премьер-министра. Я в это время был заместителем премьера Республики Беларусь, а затем последовательно — послом России и премьер-министром. 

На протяжении этого времени мы с ним активно взаимодействовали на поле интеграции и очень тесно сотрудничали. Руководили работой экспертов по согласованию единого таможенного тарифа России, Беларуси и Казахстана, готовили к подписанию таможенный кодекс трех стран.

При нашем непосредственном участии формировался первый наднациональный орган — комиссия Таможенного союза. Удалось выполнить поручение президентов по подготовке пакета соглашений по созданию Единого экономического пространства. 

Все это в последующем стало основой формирования Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Без всего этого сейчас сложно представить экономическое сотрудничество стран постсоветского пространства. Мы периодически продолжали общаться и в последующее время.

Недавно он сделал мне это предложение [возглавить «Сибуглемет»]. Пришлось задуматься, но не слишком долго. 

Что такое «Сибуглемет»

«Группа Сибуглемет» с активами в Кузбассе, основным кредитором и владельцем которой является ВЭБ, входит в пятерку крупнейших производителей коксующегося угля в России. 

С конца 2015 года до ноября 2020 года «Сибуглеметом» управлял Evraz. В 2019 году основные собственники Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов, Фролов и их партнеры — планировали выкупить этот актив у ВЭБа, но в августе 2020 года стало известно, что они отказались от сделки. Долг «Сибуглемета» перед ВЭБом ранее оценивался в $3,5 млрд.


О протестах в Беларуси и переезде в Москву

Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут.

Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью.

Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время он намерен перевезти в Москву семью, а ситуацию в нашей стране называет "непростой", но обсуждать эту тему не хочет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изготовлен 200 000-й городской среднетоннажный грузовик DAF LF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика