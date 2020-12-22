В Гомеле будут судить водителя, который пьяным насмерть сбил велосипедистку, а до этого - еще двоих детей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле будут судить 45-летнего Владимира Гончарова, который летом сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов — девушка умерла. И это, напомним, не первое смертельное ДТП Гончарова.





Напомним, трагедия произошла 18 июля недалеко от аэропорта «Гомель».

Гончаров на своих «жигулях» съехал на правую обочину и там сбил 16-летних велосипедистов Кристину и Артема. Девушку отбросило на проезжую часть дороги, где на нее наехал другой автомобиль — Alfa Romeo. От полученных травм она умерла на месте. Парня с травмами доставили в больницу. Позже экспертиза установила: водитель был пьян и превысил скорость.





Выяснилось, что несколько лет назад Гончаров уже отсидел за аналогичное ДТП.

В октябре 2008 года он, пьяный и без прав, ехал по Ветке и въехал в компанию подростков — тогда погибли два мальчика, 10 и 13 лет.

Школьники возвращались домой с празднования Дня города по улице Советской. В этот момент сзади на них наехали «жигули». Мужчина даже не притормозил, оставив их умирать на асфальте. Высадил соседа-попутчика, загнал машину во двор матери и лег спать.

Гончарова тогда приговорили к семи годам лишения свободы (тогда по закону это было максимальное наказание). Мужчина отбыл срок, вышел — и снова сел пьяным за руль.