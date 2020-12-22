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Беларусбанк сократил список партнеров, в банкоматах которых наличные можно снимать без комиссии

22.12.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января клиенты Беларусбанка смогут снимать деньги без комиссии в банкоматах Беларусбанка и Белагропромбанка. Ранее в этом перечне также был БПС-Сбербанк, однако за снятие в нем наличных с нового года будет взиматься комиссия, сообщает сайт Беларусбанка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларусбанке поясняют, что с 1 января «за проведение операций по карточкам банка в ОАО „БПС-Сбербанк“ будет взиматься плата наравне с действующими в банке вознаграждениями, взимаемыми за операции в сети других банков Республики Беларусь».

Комиссия за снятие наличных в банкоматах составит 2,5% от суммы. Минимальная комиссия для международных карточек — 3 рубля, 3 доллара, 3 евро или 110 российских рублей в зависимости от валюты счета. По карточкам БЕЛКАРТ минимальная комиссия равна 50 копейкам. По кредитным картам — минимум 3 рубля.

Также комиссия будет взиматься за просмотр баланса по карточке. Одна такая операция будет стоить 1 рубль, 0,5 доллара, 0,5 евро или 35 российских рублей в зависимости от валюты счета.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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