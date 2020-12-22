В Московском метро запустили тематический новогодний поезд

Источник материала: Onliner

Московское метро подготовилось к предстоящим праздникам. Как и в предыдущие годы, подземка соседней столицы запустила особый состав для хорошего настроения. На этот раз — на Кольцевой линии. Гирлянды, шарики, мишура — все это не на елке, а прямо в вагонах. Украшен только один состав из великого множества, поэтому подловить его — особая удача (тем ценнее впечатления пассажиров).









«Если видите Еж3, значит праздник к вам приходит, если после этого еще и оливьешечку захотелось, значит уже пришел. Добрым традициям не изменяем — на Кольцевой уже уютный и совсем не колючий 2021-й!» — написал в своем Instagram-аккаунте Мостранспорт.









Празднично украшенный поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в 30 минут. В будние дни состав будет «работать» с 6:47 до 21:00, в выходные — с 8:30 до 19:27. В комментариях некоторые жители Москвы уже отписались, что будут вместе с детьми специально караулить поезд. А еще высказали пожелание, чтобы машинист был не в привычной форме, а в облачении Деда Мороза.