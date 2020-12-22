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В Московском метро запустили тематический новогодний поезд

22.12.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Московское метро подготовилось к предстоящим праздникам. Как и в предыдущие годы, подземка соседней столицы запустила особый состав для хорошего настроения. На этот раз — на Кольцевой линии. Гирлянды, шарики, мишура — все это не на елке, а прямо в вагонах. Украшен только один состав из великого множества, поэтому подловить его — особая удача (тем ценнее впечатления пассажиров).

В Московском метро запустили тематический новогодний поезд
В Московском метро запустили тематический новогодний поезд

«Если видите Еж3, значит праздник к вам приходит, если после этого еще и оливьешечку захотелось, значит уже пришел. Добрым традициям не изменяем — на Кольцевой уже уютный и совсем не колючий 2021-й!»написал в своем Instagram-аккаунте Мостранспорт.

В Московском метро запустили тематический новогодний поезд
В Московском метро запустили тематический новогодний поезд

Празднично украшенный поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в 30 минут. В будние дни состав будет «работать» с 6:47 до 21:00, в выходные — с 8:30 до 19:27. В комментариях некоторые жители Москвы уже отписались, что будут вместе с детьми специально караулить поезд. А еще высказали пожелание, чтобы машинист был не в привычной форме, а в облачении Деда Мороза.

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Московское метро подготовилось к предстоящим праздникам. Как и в предыдущие годы, подземка соседней столицы запустила особый состав для хорошего настроения....
 
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