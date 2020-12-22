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Проект новой железной дороги до аэропорта разработают в ближайшие четыре года. А пока местных жителей зовут кое-что обсудить
Источник материала: Onliner
В мае 2019 года Александр Лукашенко
Если верить предпроекту, на участке железной дороги от Степянки до Городища собираются провести третий главный путь вдоль уже двух существующих. Для этого расширят мосты и путепроводы, удлинят водопроводные трубы. От Городища до Национального аэропорта проложат однопутный железнодорожный участок вдоль автомобильный трассы М2 — около 18 км. Возведут путепроводы, мост через реку Уша, водопропускные трубы. Здесь же появится и новый остановочный пункт — «Индустриальный парк „Великий камень“».
Протяженность всего маршрута составит 41,8 км. Добраться из Минска до аэропорта можно будет за 30—35 минут.
Но пока это лишь далекие перспективы. В данный момент Минский райисполком проводит общественное обсуждение отчета оценки воздействия будущего объекта на окружающую среду. В этом документе анализируется, как строительство и дальнейшая эксплуатация железной дороги повлияют на лес, растительный и животный мир, почву, грунтовые воды и, конечно, на жителей ближайших садовых товариществ.
Вы спросите: будут ли какие-то проблемы? Если верить отчету, то скорее нет. Почти по каждому пункту эксперты не прогнозируют существенных изменений, мягко называя их незначительными. Разве что уровень шума в некоторых населенных пунктах, находящихся на расстоянии меньше 100 м от железной дороги, будет превышать норму. Но и это поправимо, если построить специальные ограждения. К тому же ездить по путям будет «Штадлер», а это не самый громкий поезд, уж точно тише грузовых составов.
Общественное обсуждение продлится до 18 января. Ознакомиться с отчетом можно в Колодищанском сельском исполкоме с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 или на
Если результаты отчета всех устроят, проектная документация отправится на государственную экологическую экспертизу.
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Проект новой железной дороги до аэропорта разработают в ближайшие четыре года. А пока местных жителей зовут кое-что обсудить
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