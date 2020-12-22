Проект новой железной дороги до аэропорта разработают в ближайшие четыре года. А пока местных жителей зовут кое-что обсудить

Источник материала: Onliner

В мае 2019 года Александр Лукашенко поручил правительству разработать проект по строительству скоростной железной дороги от станции Минск-Пассажирский до Национального аэропорта Минск через индустриальный парк «Великий камень». Стоимость прокладки новых путей оценили в $150 млн. Недавно на сайте Минского райисполкома появилась информация о том, что проектную документацию подготовят в 2021—2024 годах. После этого станет известно, когда начнется строительство.

Если верить предпроекту, на участке железной дороги от Степянки до Городища собираются провести третий главный путь вдоль уже двух существующих. Для этого расширят мосты и путепроводы, удлинят водопроводные трубы. От Городища до Национального аэропорта проложат однопутный железнодорожный участок вдоль автомобильный трассы М2 — около 18 км. Возведут путепроводы, мост через реку Уша, водопропускные трубы. Здесь же появится и новый остановочный пункт — «Индустриальный парк „Великий камень“».





Протяженность всего маршрута составит 41,8 км. Добраться из Минска до аэропорта можно будет за 30—35 минут.

Но пока это лишь далекие перспективы. В данный момент Минский райисполком проводит общественное обсуждение отчета оценки воздействия будущего объекта на окружающую среду. В этом документе анализируется, как строительство и дальнейшая эксплуатация железной дороги повлияют на лес, растительный и животный мир, почву, грунтовые воды и, конечно, на жителей ближайших садовых товариществ.

Вы спросите: будут ли какие-то проблемы? Если верить отчету, то скорее нет. Почти по каждому пункту эксперты не прогнозируют существенных изменений, мягко называя их незначительными. Разве что уровень шума в некоторых населенных пунктах, находящихся на расстоянии меньше 100 м от железной дороги, будет превышать норму. Но и это поправимо, если построить специальные ограждения. К тому же ездить по путям будет «Штадлер», а это не самый громкий поезд, уж точно тише грузовых составов.

Общественное обсуждение продлится до 18 января. Ознакомиться с отчетом можно в Колодищанском сельском исполкоме с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 или на сайте Минского райисполкома. Свои замечания можно внести в журнал в сельсовете или отправить на электронную почту zam_stroit@mrik.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение отчета об ОВОС».

Если результаты отчета всех устроят, проектная документация отправится на государственную экологическую экспертизу.