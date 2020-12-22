Встретились как-то на парковке BMW из Литвы и из России

Источник материала: Onliner

Автомобиль, припаркованный на стоянке на разметке, всегда привлекает внимание: он же, по сути, занимает сразу два парковочных места. В условиях дефицита свободного пространства на парковках это всегда воспринимается болезненно. И даже если были обстоятельства, даже если кто-то другой припарковался криво, а остальные были вынуждены ставить так же уже по цепочке, косых взглядов не избежать.

Держим в уме пункт 139 Правил дорожного движения: «Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения». То есть разметку соблюдать надо. Теперь смотрим фото: два BMW на стоянке в поселке Лесной под Минском, черный и белый. Один — с российскими номерами, другой — с литовскими. Оба стоят на разметке, занимая четыре места вместо двух.





— Это поселок Лесной, улица Александрова, дворовая парковка между домами, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель с ником Батон16. — Вижу там эти BMW постоянно. Не всегда так припаркованы, но в таком виде простояли три дня в конце прошлой недели. Хотя была возможность переставить машины нормально.

Это сильный контраргумент для тех, кто оправдывает неправильную парковку обстоятельствами: дескать, негде было стать или кто-то стал криво еще раньше. Даже если так и было, возможно, имело смысл перепарковаться при появившейся возможности, чтобы затем не выглядеть на фото белой (и черной) вороной: все уехали, а они остались.

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