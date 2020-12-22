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В Ошмянах тренер с липовым дипломом два года учил детей

22.12.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

52-летний горожанин устроился в местную спортивную школу преподавать тяжелую атлетику. Мужчина был хорошо подготовлен физически, да и как к человеку вопросов к нему у руководства не было. Среди документов у тренера был диплом Абхазского университета. Но, как выяснилось, в этом вузе мужчина не учился.

Спустя два года в школе стали подозревать неладное и обратились в милицию.

— В начале 90-х годов этот человек пытался заочно получить образование в Абхазском университете. Сотрудники Ошмянского РОВД направляли в учебное заведение соответствующие запросы, на которые пришел ответ, что обучение житель Ошмян там не проходил, — говорят в УВД Гродненского облисполкома.

В Ошмянах тренер с липовым дипломом два года учил детей

— Оказалось, что через знакомых гражданин смог получить диплом из Абхазского университета, не обучаясь там. Стоит отметить, что сама «корочка» была настоящей, но знаний и квалификацию несостоявшийся студент не получил, поэтому преподавать спортивные дисциплины права не имел, — дополнили в милиции.

Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.

 
 
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52-летний горожанин устроился в местную спортивную школу преподавать тяжелую атлетику. Мужчина был хорошо подготовлен физически, да и как к человеку вопросов к...
 
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