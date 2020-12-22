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Суд над 81-летней пенсионеркой по 23.34: «Вам разъясняются права...» — «Нет у нас прав никаких»
Источник материала: Onliner
Сегодня в суде Центрального района рассматривалось дело Софии Минько 1939 года рождения. Она была задержана во время марша пенсионеров 7 декабря и в связи с умышленным выражением общественно-политических настроений обвинялась по части 1 статьи 23.34. Цитаты.
— Гражданство Республики Беларусь? — начал процесс судья Дмитрий Карсюк.
— Обязательно.
— Образование?
— 10.
— Семья?
— Внук, дочка и зять. Дед умер 10 лет назад.
— Размер пенсии?
— Около 450 рублей.
— Вам разъясняются права…
— Нет у нас прав никаких.
Судья не обратил внимания и закончил вступительную речь.
— Имеются ли у вас ходатайства?
— Что это такое?
— Какие-то просьбы к суду?
— Ой… Что у вас просить? Я считаю, что не-ви-нов-на ни в чем.
Из официального протокола: 7 декабря София Николаевна Минько с 13:00 до 13:15 умышленно нарушила установленный порядок проведения уличного шествия, принимала активное участие в несанкционированном организованном массовом движении группы граждан в количестве 50 человек по пешеходной части улиц и проспекта Независимости без разрешения Мингорисполкома с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений. Минько двигалась с участниками шествия и держала в руках бело-красно-белый флаг.
— Понятно?
— Я все поняла. Я шла одна. Несла флаг в руках — где мне его было деть? Не было никакой колонны. Я не отрицаю, что шла. От Круглой площади на 40-й автобус.
— Для чего у вас был флаг?
— Потому что это родной флаг. Это мой личный протест против произвола.
— Вы согласны с тем, что хотели выразить свои общественно-политические настроения?
— Да, да! Шла я одна.
— Осуществляли ли вы какие-нибудь действия для того, чтобы получить разрешение на свой протест?
— Где? Какое? Посмотрите на мой возраст. Что еще дополнить? Я не боюсь.
Со стороны свидетелей выступил сотрудник милиции «Александр Александрович». По скайпу он подтвердил, что Минько двигалась в группе. Из 50 человек задержали 5, «сколько успели...».
Судья Карсюк, рассмотрев дело, постановил — признать Минько виновной и подвергнуть административному взысканию в виде 10 б. в., или 270 рублей.
Постановление может быть обжаловано в Минском городском суде в течение 10 суток.
— Понятна суть решения?
— Раз вы вынесли, то что тут понимать…
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Сегодня в суде Центрального района рассматривалось дело Софии Минько 1939 года рождения. Она была задержана во время марша пенсионеров 7 декабря и в связи с...
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