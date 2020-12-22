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Производство российской вакцины в Беларуси хотят начать во II квартале 2021-го

22.12.2020 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Производство российской вакцины в Беларуси планируется запустить во II квартале 2021-го, рассказал гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич.

"Что касается локализации производства (российской вакцины в Беларуси - Sputnik), этот этап сегодня находится в достаточно серьезной степени проработки", заявил Казакевич, его слова приводит БелТА.

Он уточнил, что вероятнее всего в производство будет запушена российская вакцина "Спутник V" (напомним, она уже получила регистрационное удостоверение в Беларуси), с этой целью планируется задействовать три площадки: две – в Минске ("Белмедпрепаратов") и одну – в Витебске ("БелВитуинфарма").

Последует

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вакцинацию в Беларуси планируется проводить в том числе с использованием препарата, выпущенного на территории страны.
 
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