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Производство российской вакцины в Беларуси хотят начать во II квартале 2021-го
22.12.2020 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. Производство российской вакцины в Беларуси планируется запустить во II квартале 2021-го, рассказал гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич.
"Что касается локализации производства (российской вакцины в Беларуси - Sputnik), этот этап сегодня находится в достаточно серьезной степени проработки", заявил Казакевич, его слова приводит
Он уточнил, что вероятнее всего в производство будет запушена российская вакцина "Спутник V" (напомним, она уже
Последует
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Вакцинацию в Беларуси планируется проводить в том числе с использованием препарата, выпущенного на территории страны.
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