22 декабря пройдет онлайн-конференция для фрилансеров

22 декабря некоммерческая организация для девушек-предпринимателей ProWomen By в партнерстве с ПРООН в Беларуси проведет онлайн-конференцию для фрилансеров и предпринимателей. Это итоговое мероприятие «Фабрики» — бесплатного онлайн-интенсива по работе на себя, который за два месяца прошли 90 женщин.

Конференция состоит из двух блоков. Первый (16.00-18.00) — для фрилансеров и тех, кто только рассматривает возможность работы на себя. Второй блок (19.00-22.00) рассчитан на предпринимательниц, которые ищут возможность передать часть работы на аутсорсинг подрядчикам, чтобы развивать и масштабировать бизнес.

На сайте ProWomen By вы можете зарегистрироваться на один или два блока конференции сразу. Участие бесплатное.

http://prowomen.by/factory-conference/

Спикерами конференции выступят эксперты, которые помогут вооружить фрилансеров и владельцев бизнеса советами и навыками, тактиками и инструментами, стратегиями и практическими ноу-хау, необходимыми для успешного ведения собственного дела.

Конференция будет особенно полезна тем, кто хочет узнать:

за что клиенты готовы платить и как соотнести цену и ценность услуги

как работают и какие возможности дают биржи фриланса

как масштабировать онлайн-продукт

какие есть границы в коммуникации с клиентом

как не выгореть и сохранить личное благополучие, чтобы преуспеть в своем деле

роль личного бренда и новые методы успешного продвижения себя

как защитить авторские права и интеллектуальную собственность, работая с фрилансером

как чат-боты помогают в бизнесе

Завершится мероприятие мастер-классом по нетворкингу и питчингу. Вы узнаете, как правильно презентовать свои услуги и представляться так, чтобы потенциальный клиент или партнер вас запомнил.

Если вы ищете подрядчика или партнера для совместной работы, на конференции выпускницы «Фабрики» презентуют свои услуги по дизайну, графическому дизайну, фотографии, SMM, копирайтингу, PR.

Полная программа и регистрация на конференцию на сайте ProWomen By

http://prowomen.by/factory-conference/

Конференция проводится в рамках инициативы “Женщины в экономике”, которая финансируется Посольством Великобритании в Минске и реализуется Программой развития ООН в Беларуси.

ProWomen By — некоммерческая организация, цель которой помогать девушкам превратить идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе — предоставить поддержку и помощь единомышленниц. Организация поддерживает женский бизнес, проводит мероприятия, продвигает женщин-экспертов, мотивирует женщин заниматься бизнесом, обучая и объединяя их для взаимовыгодного партнерства.