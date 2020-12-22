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Минчанин разбросал полтысячи саморезров у Госпогранкомитета. Теперь его ждет суд

22.12.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина захотел сделать кому-нибудь неприятность. В итоге неприятности будут у него самого.




В этом ноябре 38-летний мужчина возвращался из гаража домой. У него было плохое настроение из-за личных проблем, поэтому он захотел напакостить кому-нибудь еще. Для этого разбросал саморезы, которые по счастливой случайности взял с собой. Количество металлических предметов удивляет – 510 штук, пишет генеральная прокуратура.

Место для  плохого дела тоже странное: подъезд к одному из подразделений Госпогранкомитета. Камеры видеонаблюдения, размещенные на этом здании, в итоге и запечатлели злодеяние мужчины. Что касается саморезов, то их быстро убрали – никакого вреда они не причинили.
 
Мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. 
 
 
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Мужчина захотел сделать кому-нибудь неприятность. В итоге неприятности будут у него самого.
 
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