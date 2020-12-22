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Власти хотят повысить некоторые налоги, в том числе для мобильных операторов. В А1 рассказали, что будет с ценами
Источник материала: Tut.by
Недавно в Минфине
Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса. Повысить налоги, как поясняют в Минфине, намерены для того, чтобы направить полученные средства на борьбу с COVID-19.
В комментарии для 42.TUT.BY в пресс-службе А1 заявили:
— Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией.
Также в А1 добавили, что «временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».
Мы также обратились в МТС и life:) и опубликуем комментарии компаний в отдельных материалах, как только получим.
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Власти хотят повысить некоторые налоги, в том числе для мобильных операторов. В А1 рассказали, что будет с ценами
Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%.
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