Власти хотят повысить некоторые налоги, в том числе для мобильных операторов. В А1 рассказали, что будет с ценами

Источник материала: Tut.by

Недавно в Минфине сообщили , что в Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи. А1 прокомментировал ситуацию.





Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса. Повысить налоги, как поясняют в Минфине, намерены для того, чтобы направить полученные средства на борьбу с COVID-19.

Также власти хотят повысить ставки подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: их хотят поднять с нынешних 9% до 13%. Проще говоря, те же работники ПВТ, которые сейчас платят подоходный налог по пониженной ставке в 9%, будут в случае введения изменений отчислять уже 13%.

В комментарии для 42.TUT.BY в пресс-службе А1 заявили:

— Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией.

Также в А1 добавили, что «временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».

Мы также обратились в МТС и life:) и опубликуем комментарии компаний в отдельных материалах, как только получим.