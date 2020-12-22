ДТП в районе площади Якуба Коласа: разбитый BMW посреди дороги, Peugeot отбросило на тротуар (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня днем на пересечении улиц Якуба Коласа и Веры Хоружей в Минске. Столкнулись два автомобиля, движение там сейчас затруднено.

По предварительной информации, в аварии участвовали BMW и Peugeot. В результате BMW с разбитой передней частью остался стоять посреди перекрестка, а Peugeot отбросило на тротуар, машина врезалась в опору рекламного щита.

— ГАИ и скорой на месте еще не было. Пострадавших не заметил, — рассказал автор видео.

(будет дополнено)

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