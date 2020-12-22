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Флагманский Xiaomi Mi 11 представят 28 декабря
Источник материала: Onliner
Xiaomi сообщила дату официального анонса своего будущего флагманского смартфона. Xiaomi Mi 11 покажут под закат года — 28 декабря. Компания опубликовала соответствующий тизер.
О технических характеристиках будущего смартфона известно мало. По предварительной информации, Xiaomi Mi 11 получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти в различных вариациях, быструю зарядку на 55 Вт, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.
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Xiaomi сообщила дату официального анонса своего будущего флагманского смартфона. Xiaomi Mi 11 покажут под закат года — 28 декабря. Компания опубликовала соответствующий...
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