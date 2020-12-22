Флагманский Xiaomi Mi 11 представят 28 декабря

Источник материала: Onliner

Xiaomi сообщила дату официального анонса своего будущего флагманского смартфона. Xiaomi Mi 11 покажут под закат года — 28 декабря. Компания опубликовала соответствующий тизер.

О технических характеристиках будущего смартфона известно мало. По предварительной информации, Xiaomi Mi 11 получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти в различных вариациях, быструю зарядку на 55 Вт, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.