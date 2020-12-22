Раскрыта интрига новогоднего бала во Дворце Независимости

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Новогодний бал для талантливой молодежи во Дворце Независимости пройдет 28 декабря, в нем примут участие около 100 пар, сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Первый Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости состоялся в прошлом году. Тогда на него были приглашены почти три сотни молодых людей, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты фонда президента. Кроме талантливой молодежи, на балу присутствовал белорусский истеблишмент.

В этом году "бал предполагается провести в белорусских традициях и по канонам бальной культуры. Бал состоит из двух частей: классической и произвольной. Откроется полонезом дебютантов и завершится кадрилью", рассказал Шестаков.

По его словам, играть на балу будет Президентский оркестр, планируется, что на торжество будут приглашены около 100 пар.

Шестаков рассказал, что в Минске в этом году восстановят традицию гуляний в Верхнем городе, на которых в том числе выступят профессиональный артисты балета, циркового и театрального искусства.

Представления пройдут с 26 декабря по 2 января – в 17:00 и 20:00.

Фейерверк запланирован на 01:30 1 января. Огневая точка расположена в Александровском сквере, поэтому наблюдать шоу лучше всего с Октябрьской площади и проспекта Независимости.

Читайте также: