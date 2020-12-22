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Раскрыта интрига новогоднего бала во Дворце Независимости

22.12.2020 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Новогодний бал для талантливой молодежи во Дворце Независимости пройдет 28 декабря, в нем примут участие около 100 пар, сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

© Sputnik / Павел Вур
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Первый Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости состоялся в прошлом году. Тогда на него были приглашены почти три сотни молодых людей, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты фонда президента. Кроме талантливой молодежи, на балу присутствовал белорусский истеблишмент.

В этом году "бал предполагается провести в белорусских традициях и по канонам бальной культуры. Бал состоит из двух частей: классической и произвольной. Откроется полонезом дебютантов и завершится кадрилью", рассказал Шестаков.

По его словам, играть на балу будет Президентский оркестр, планируется, что на торжество будут приглашены около 100 пар.

Шестаков рассказал, что в Минске в этом году восстановят традицию гуляний в Верхнем городе, на которых в том числе выступят профессиональный артисты балета, циркового и театрального искусства.

Представления пройдут с 26 декабря по 2 января – в 17:00 и 20:00.

Фейерверк запланирован на 01:30 1 января. Огневая точка расположена в Александровском сквере, поэтому наблюдать шоу лучше всего с Октябрьской площади и проспекта Независимости.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новогодний фейерверк запланирован на половину второго ночи, его лучше всего будет наблюдать с Октябрьской площади и проспекта Независимости.
 
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