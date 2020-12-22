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Вакцинация в Беларуси: Пиневич рассказал, сколько человек привьют от COVID
22.12.2020 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Всего вакцинация охватит более 5,5 миллионов белорусов, при этом иммунизация не будет носить тотальный характер, об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Проводить вакцинацию начнут в январе 2021 года. Таким образом, в первом квартале прививку иностранного производства, закупка которой уже ведется, получат 1,2 белорусов, а впоследствии еще более трех миллионов. Всего планируется привить около пяти с половиной миллионов жителей.
"Больше, наверно, нет, потому что не стоит вопрос в тотальной иммунизации. Вопрос здесь не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях", – уточнил министр.
По словам руководителя Минздрава, процесс будет налажен по аналогии с вакцинацией от гриппа. В первоочередном порядке будут прививать медицинских работников, педагогов, работников транспорта и торговли.
"Вакцинация населения остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидемическим процессом. Беларусь в этом процессе не является исключением. У нас будет вакцина для массового применения, и будет ряд вакцин (мы планируем около 5-6) различных производителей, которые будут представлены как для бесплатного вакцинирования, так и по желанию населения можно будет выбирать вакцину", – цитирует Пиневича
Второй компонент борьбы с COVID-19 - локализация производства иностранных вакцин, прежде всего российской.
"Третий компонент системы вакцинации – создание отечественной вакцины. Это крайне сложный процесс и сегодня мы эту цепочку вырисовали", – пояснил Дмитрий Пиневич.
Для разработки отечественной вакцины будет утверждена государственная программа, где будут определены мероприятия, сроки и ответственность участников. В частности, рассматривается вопрос не создания, а масштабирования производства вакцины для собственных нужд и экспорта.
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Министр полагает, что тотальная иммунизация не нужна - и вопрос здесь не в деньгах, а в целесообразности.
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