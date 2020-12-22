Раскрыта масштабная схема по нелегальной торговле белорусскими сигаретами

Источник материала: Ежедневник

Европейская полицейская организация (Европол) раскрыла схему по нелегальной торговле сигаретами.

В результате масштабной операции, которую в ноябре провели правоохранители 15 стран ЕС и Великобритании, было задержано 17 подозреваемых, изъяты 67 млн сигарет и 2,6 тонны табака стоимостью более 35 млн евро, пишет reform.by .

Большая часть изъятых сигарет – 88% – была произведена в Беларуси.

В Литве было изъято 28,75 млн сигарет, в Великобритании – 9 млн, в Польше – 6 млн, Ирландии – 3,5 млн, Румынии – 2,2 млн.

Сигареты попадали на черный рынок ЕС в обход процедур таможенного контроля, в результате страны теряли миллионы евро в виде налогов.