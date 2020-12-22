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Раскрыта масштабная схема по нелегальной торговле белорусскими сигаретами
22.12.2020 14:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Европейская полицейская организация (Европол) раскрыла схему по нелегальной торговле сигаретами.
В результате масштабной операции, которую в ноябре провели правоохранители 15 стран ЕС и Великобритании, было задержано 17 подозреваемых, изъяты 67 млн сигарет и 2,6 тонны табака стоимостью более 35 млн евро, пишет
Большая часть изъятых сигарет – 88% – была произведена в Беларуси.
В Литве было изъято 28,75 млн сигарет, в Великобритании – 9 млн, в Польше – 6 млн, Ирландии – 3,5 млн, Румынии – 2,2 млн.
Сигареты попадали на черный рынок ЕС в обход процедур таможенного контроля, в результате страны теряли миллионы евро в виде налогов.
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Европейская полицейская организация (Европол) раскрыла схему по нелегальной торговле сигаретами.
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