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Раскрыта масштабная схема по нелегальной торговле белорусскими сигаретами

22.12.2020 14:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Европейская полицейская организация (Европол) раскрыла схему по нелегальной торговле сигаретами.

В результате масштабной операции, которую в ноябре провели правоохранители 15 стран ЕС и Великобритании, было задержано 17 подозреваемых, изъяты 67 млн сигарет и 2,6 тонны табака стоимостью более 35 млн евро, пишет reform.by.

Большая часть изъятых сигарет – 88% – была произведена в Беларуси.

В Литве было изъято 28,75 млн сигарет, в Великобритании – 9 млн, в Польше – 6 млн, Ирландии – 3,5 млн, Румынии – 2,2 млн.

Сигареты попадали на черный рынок ЕС в обход процедур таможенного контроля, в результате страны теряли миллионы евро в виде налогов.

 
 
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Европейская полицейская организация (Европол) раскрыла схему по нелегальной торговле сигаретами.
 
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