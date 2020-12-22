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«Необходимо свести к минимуму давление на бизнес через механизм уголовного преследования»

22.12.2020 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На очередном заседании Совета по развитию предпринимательства 21 декабря его участники обсудили ситуацию и проблемы в экономике страны, первоочередные меры по ее стабилизации и перспективы роста, сообщила пресс-служба совета.

«Необходимо свести к минимуму давление на бизнес через механизм уголовного преследования»

В мероприятии также приняли участие представители ведущих деловых ассоциаций — официальных партнеров совета.

Как отметила пресс-служба, участниками заседания было высказано мнение, что «для активизации частной инициативы и снижения рисков занятия предпринимательской деятельностью необходимо свести к минимуму возможности давления на бизнес через механизм уголовного преследования».

Председатель совета Дмитрий Крутой представил участникам заседания основные итоги развития экономики страны в 2020 году, «ключевые вызовы и угрозы для обеспечения стабильной динамики в дальнейшем, а также меры государства по их преодолению».

В своих выступлениях участники обсуждения акцентировали внимание на таких актуальных проблемах развития бизнеса и экономики в целом, как длительные бюрократические проволочки при получении различного рода  согласований и разрешений, особенно при подготовке и реализации проектов в области строительства, а также сдаче готовых объектов в эксплуатацию; отсутствие долгосрочного кредитования инвестиционной деятельности; необоснованно жесткие экологические, противопожарные и иные требования к инвестпроектам; недостаток квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей.

В ходе состоявшейся дискуссии был представлен целый ряд инициатив по обновлению парка технологического оборудования отечественных предприятий, наращиванию поставок за рубеж белорусской продукции, расширению экспортного профиля страны и освоению новых рынков сбыта, дальнейшей цифровизации экономики и переходу на электронный документооборот.

 
 
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На очередном заседании Совета по развитию предпринимательства 21 декабря его участники обсудили ситуацию и проблемы в экономике страны, первоочередные меры по ее...
 
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