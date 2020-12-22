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«Мы растоптали режим и скатили его в такую яму, из которой он не выберется»

22.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мы растоптали режим и скатили его в такую яму, из которой он не выберется»

  • 22.12.2020, 14:17
  • 1,067
«Мы растоптали режим и скатили его в такую яму, из которой он не выберется»
Фото: onliner.by

Идет процесс, чтобы дожать режим.

- Человек очень подвержен чувствам, эмоциям и переживаниям, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Я отказываюсь понимать тех, кто поддаётся унынию и говорит, что наша революция проиграла, мы ни чего не добились.

За четыре месяца протестов мы растоптали его легитимность, убили Лукашенко как политика, заставили режим беситься и скатили его в такую яму, из которой он не выберется. Последняя стадия всех диктатур - неисполнение законов, которые они сами придумали и написали.

Вы думаете аресты, убийства, пытки, дикие сроки за какие-то мелочи - это сила. Не-а. Всё это показывает отчетливо на сколько мы ослабили диктатуру, как этим сволочам страшно. Они пытаются себя защищать. Они сломлены и не знают, что делать. У них нет чувства уверенности в завтрашнем дне. Им очень повезло, что они имеют дело с белорусами.

Так что, дорогие мои, осознайте, что мы уже победили. Идёт процесс, чтобы дожать режим, при нем всегда самые жёсткие тёрки, тяжелые дни и моральные потрясения. Жыве Беларусь!

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