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«Мы растоптали режим и скатили его в такую яму, из которой он не выберется»
Источник материала: Хартия'97
«Мы растоптали режим и скатили его в такую яму, из которой он не выберется»
Идет процесс, чтобы дожать режим.
- Человек очень подвержен чувствам, эмоциям и переживаниям, - пишет телеграм-каналу
За четыре месяца протестов мы растоптали его легитимность, убили Лукашенко как политика, заставили режим беситься и скатили его в такую яму, из которой он не выберется. Последняя стадия всех диктатур - неисполнение законов, которые они сами придумали и написали.
Вы думаете аресты, убийства, пытки, дикие сроки за какие-то мелочи - это сила. Не-а. Всё это показывает отчетливо на сколько мы ослабили диктатуру, как этим сволочам страшно. Они пытаются себя защищать. Они сломлены и не знают, что делать. У них нет чувства уверенности в завтрашнем дне. Им очень повезло, что они имеют дело с белорусами.
Так что, дорогие мои, осознайте, что мы уже победили. Идёт процесс, чтобы дожать режим, при нем всегда самые жёсткие тёрки, тяжелые дни и моральные потрясения. Жыве Беларусь!
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Идет процесс, чтобы дожать режим.
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