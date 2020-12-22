Источник материала: Хартия'97

Убрать с улиц силовиков, объявить о своем уходе: белорус выдвинул жесткие требования узурпатору 22.12.2020, 14:13

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Фото: Владимир Цвирко

Иначе народ имеет право на восстание.

Гражданин Беларуси Валерий Гурский опубликовал в «Народной воле» открытое письмо к узурпатору Лукашенко:

— Эти слова Лукашенко произнес, может, месяц назад. Но они не выходят у меня из головы: «Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет».

Зловещее заявление! Образумьтесь! Сколько за последние месяцы пролито крови, сколько искалечено людей! Вы намерены на штыках держать власть и дальше? Неужели вам не понятно: ни один диктатор в мире не победил народ. Так успокойтесь, не топите в человеческой крови ту же милицию и тех же военных.

Пятый месяц люди массово выходят на улицы для участия в мирных протестных акциях, вызванных прежде всего тем, что итоги выборов были явно сфальсифицированы. Еще в древности было сказано: если государь нарушает закон, народ имеет право на восстание. Согласитесь, это вполне относится к ситуации, которая сложилась в нашей стране.

Узурпировав власть, вы подмяли и «парламент», и суды, и всю вертикаль. Не секрет: на членов «избирательных комиссий» был оказан такой прессинг, что очень многие не выдержали, нарисовали в протоколах те цифры, которые им продиктовали сверху. Это что, демократия? Это плевок в душу народа, который он не стерпел и вышел на улицы и площади. А вы против честных, порядочных людей бросили вооруженных до зубов омоновцев, силовиков других милицейских подразделений, военных. И говорите, что они не уйдут из Минска, пока вы держите власть.

Неужели вы не видите, что ваш расчет на подавление гражданского протеста давным давно не оправдался. Это показали еще августовские дни. Все знают, кто отдал приказ на зверское избиение людей в ночь сразу после закрытия избирательных участков и в последующие двое суток. Пролилась кровь, погиб человек, тысячи людей получили увечья. Казалось бы, нужно остановить насилие, искать мирные пути урегулирования конфликта между гражданским обществом и властью. Но вы не пошли на это. Так может, хоть сейчас измените свое решение. Не доводите ситуацию до апокалипсиса.

Белорусы – мирные люди. Но они никогда не смирятся с поруганием их чести и достоинства. В глазах подавляющего большинства граждан вы уже не президент, в этом статусе вас не признают и все страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада, многие другие государства. Так стоит ли на штыках держать власть? Уберите из Минска, всех остальных городов силовиков, объявите о своем уходе, пусть правительство вместе с парламентом, широкой общественностью проведут на демократической основе новые президентские выборы – и в стране наступят мир и спокойствие.

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