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«Беларусь проснулась, перемен долго ждать не придется»

22.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Беларусь проснулась, перемен долго ждать не придется»

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  • 22.12.2020, 13:51
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«Беларусь проснулась, перемен долго ждать не придется»
Фото: ТАСС

Режим сам подталкивает людей к протестным действиям.

- Весной протестные акции начнутся с новой силой, - уверен пинский блогер Николай Климович. По его мнению, к политическим требованиям белорусов присоединятся еще и социально-экономические, потому что ситуация значительно ухудшается, передает «Радыё Рацыя».

- Беларусь проснулась и движется вперед, - говорит Климович:

- Я рад, что дожил до того времени, когда все-таки Беларусь проснулась. Думаю, что перемены будут и долго ждать не придется. Сейчас каждый пользуется интернетом. Сами власти признают, что в информационном поле они очень сильно проигрывают.

Блогер добавляет, что зимой всегда меньшая политическая активность, а тем более в условиях пандемии. Что касается репрессий, то они наоборот подталкивают людей к выводам и действиям.

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Режим сам подталкивает людей к протестным действиям.
 
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