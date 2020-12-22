ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении

22.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении

2
  • 22.12.2020, 13:51
  • 2,385
Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении
Павел Пивоваров

Люди вышли к зданиям ФСБ в Иркутске и Омске.

22 декабря в Иркутске и Омске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального – после публикации им расследования о предполагаемом участии ФСБ в его отравлении.

Активисты вышли с плакатами к зданию местного отделения службы безопасности. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил один из пикетчиков Захар Сарапулов.


Пикет после расследования отравления Навального у здания ФСБ в Иркутске

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов и его сотрудник Захар Сарапулов по очереди выходили к зданию ФСБ с плакатами "А у вас в ФСБ все такие?" и "Мы от них борьбы с терроризмом ждали, а они трусы стирают". "Мы требуем признать ФСБ террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", – прокомментировал акцию Захар Сарапулов.

По его словам, после первого пикета у здания ФСБ поставили сотрудника, который сфотографировал активистов.

В Омске одиночный пикет возле управления ФСБ по области устроил Павел Пивоваров.

На плакате с надписью "федеральная стирка белья" он нарисовал трусы и разместил QR-код, ведущий на новое расследование политика о его отравлении. "Я выхожу с пикетом... выразить неуважение и свое презрение к этой своре преступников, называющих себя властью", – заявил пикетчик.


Павел Пивоваров

Павел Пивоваров

Павел Пивоваров

Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди вышли к зданиям ФСБ в Иркутске и Омске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фэльчар зь Ліды, якога звольнілі пасьля крытыкі захадаў улады супраць каранавірусу, амаль 5 месяцаў шукаў новую працу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика