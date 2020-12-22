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Что подарить на Новый год? Игровой ноутбук, который помещается в рюкзак

22.12.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Обычно игровые ноутбуки громоздкие и не подходят для работы из офиса или кофейни, потому что вынести их из дома можно только при помощи грузчика. Но мир не стоит не месте – вот, например, ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 запросто можно использовать для деловой жизни. А заодно брать с собой на встречи к друзьям-геймерам. Рассказываем, чем еще хорош этот гаджет. 

Сначала про внешний вид. Zephyrus G14 выпустили в двух цветах – металлическом сером и жемчужно-белом. У него нет привычных «геймерских» ярких лампочек, подсветок RGB, неоновых рамок и красных клавиш. Верхняя панель ноутбука выполнена из магниевого сплава, поэтому отличается устойчивостью к загрязнениям. А весит ноутбук всего чуть больше 1,6 кг.

 

Крышка с 6536 крошечными отверстиями, изготовленная из алюминия, может красиво подсвечиваться благодаря матричному дисплею AniMe Matrix (разработчики говорят, что аналогов ему пока нет). В этом случае в крышку ноутбука врезаны 1215 LED-диодов, которые превращают ее в световую матрицу. Владелец ноутбука с AniMe Matrix может выводить на крышку графику, анимацию, эквалайзер, процент заряда аккумулятора и другое. Управляется все это через специальное приложение.

Zephyrus G14 – ноутбук с 14-дюймовым экраном и графикой RTX. Помимо опционального AniMe Matrix, на выбор у гаджета доступно еще два вида дисплея – экран с высоким разрешением WQHD и версия с увеличенной до 120 Гц частотой обновления.

Ноутбук работает на операционной системе Windows 10 Pro. В максимальной версии его конфигурация включает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 4900HS и видеокарту GeForce RTX 2060, которые обеспечивают хорошую производительность как в играх, так и при многозадачной работе. А твердотельный накопитель емкостью до 1 Тб с интерфейсом NVMe гарантирует скорость загрузки приложений и данных.

Что приятно, ноутбук прочный. Если не верите, можете посмотреть ролик от ASUS, где гаджету устроили краш-тест – его роняли, гнули, по несколько раз закрывали и открывали. В общем, пытались всячески убить, но ноутбук выжил. 

Что еще нужно знать про ASUS ROG Zephyrus G14

Ноутбуку хватает заряда на 10,7 часов просмотра видео и до 9,5 часов работы в интернете. Игры с мощной графикой требуют чуть больше энергии, но на пару часов работы без подзарядки ноутбука точно хватит. 

Ноутбук можно заряжать через разные разъемы. Для игр и ресурсоемких приложений нужен тяжелый адаптер из комплекта на 180 Вт с круглым штекером. С его помощью ноутбук заряжается за два часа. А вот подзаряжаться в городе можно с помощью порта USB 3.2 Type-C – есть фирменное зарядное на 65 Вт и другие совместимые
аксессуары. Кстати, от самого ноутбука можно заряжать смартфон.

В Zephyrus G14 установлены два вентилятора 83-мм, они направляют
воздух на 5 охлаждающих трубок и 4 радиатора, которые – как заверяет
производитель – не покрываются пылью внутри корпуса. В общем, вентиляторы справляются, ноутбук не нагревается. 

У ноутбука есть встроенная аудиосистема: четыре динамика с технологией пространственного звучания Dolby Atmos.

Инженеры ASUS встроили полноразмерную клавиатуру в очень компактный корпус – причем, кнопки специально адаптированы для геймеров. А кнопка Power реагирует на отпечаток пальца, так что ноутбук разблокировать так же легко, как ваш смартфон.

Важно для любителей онлайн-игр – в Zephyrus G14 встроен беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), который обеспечивает высокую скорость соединения. Стандарт Wi-Fi 6 отличается особой эффективностью в загруженных сетях, какие, например, часто бывают в общественным местах вроде кофейни или ТЦ. 

ООО «ДельтаСтрим»
УНП 192492702

 
 
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Обычно игровые ноутбуки громоздкие и не подходят для работы из офиса или кофейни, потому что вынести их из дома можно только при помощи грузчика. Но мир не стоит не...
 
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