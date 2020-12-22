ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бойцов «Вагнера» разгромили в ЦАР

22.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Бойцов «Вагнера» разгромили в ЦАР
Иллюстративное фото
Три повстанческие группы в Центрально-африканской республике, сформировавшие антиправительственную коалицию, подняли мятеж и захватили административный центр префектуры Лобай, город Мбайки.

Как сообщает Сorbeau News, боевики, которые стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента страны Фостен-Арканжу Туадере, разгромили отряды ВС ЦАР, которых поддерживают наемники из российской ЧВК «Вагнера».

В результате под контролем повстанцев оказался центр находящегося к югу и западу от столицы ЦАР региона, который считался наиболее безопасным в стране.

Как сообщает AFP, для сдерживания восстания Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил, что Руанда также направила несколько сотен бойцов, они уже находятся на позициях и вступили в бой.

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. Вечером в пятницу три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой мисси ООН в ЦАР Владимир Монтейро в воскресенье заявил, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. «Фигаро» подчеркивает, что ЕС, Франция, США, Россия и Всемирный банк в совместном коммюнике призвали мятежников и бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе сложить оружие.

Россия следит за ситуацией в Центральноафриканской республике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности… Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», - заявил Песков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент ЦАР давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акт о демократии в Беларуси передан на подпись Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика