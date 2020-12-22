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«Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности… Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», - заявил Песков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бойцов «Вагнера» разгромили в ЦАР Президент ЦАР давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям.

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