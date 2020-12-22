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Бойцов «Вагнера» разгромили в ЦАР
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как сообщает Сorbeau News, боевики, которые стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента страны Фостен-Арканжу Туадере, разгромили отряды ВС ЦАР, которых поддерживают наемники из российской ЧВК «Вагнера».
В результате под контролем повстанцев оказался центр находящегося к югу и западу от столицы ЦАР региона, который считался наиболее безопасным в стране.
Как сообщает AFP, для сдерживания восстания Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.
Представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил, что Руанда также направила несколько сотен бойцов, они уже находятся на позициях и вступили в бой.
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями.
Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. Вечером в пятницу три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой мисси ООН в ЦАР Владимир Монтейро в воскресенье заявил, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. «Фигаро» подчеркивает, что ЕС, Франция, США, Россия и Всемирный банк в совместном коммюнике призвали мятежников и бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе сложить оружие.
Россия следит за ситуацией в Центральноафриканской республике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности… Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», - заявил Песков.
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Президент ЦАР давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям.
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