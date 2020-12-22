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Стремительная девальвация рубля продолжается. Рассказываем, почему это не предел?

22.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стремительная девальвация рубля продолжается. Рассказываем, почему это не предел?
Фото: Еврорадио
Тревожное развитие событий с долларом нарастает. Мы видим новый скачок курса американской валюты. Глаза отказываются верить цифрам в обменниках. Нет, не такого подарка мы ждали к Новому году. Но цифры, как говорится, вещь упрямая.

Для рубля в конце года всё складывается не очень хорошо. Хотя многие ожидали именно такого развития событий. Нефть просела в цене. Доллар начал укрепляться к другим валютам. Население и компании кинулись переводить рублевые остатки в доллары и евро.

Доллар стремительно дорожает второй день подряд. На торгах Московской биржи 22 декабря курс американской валюты подпрыгнул еще на 67,77 копейки, до 75,3498 RUB.

Однако и это не предел. Российские аналитики дружно предрекают доллару дальнейший рост к концу года до 79-80 RUB за одного «зеленого». А потом, как вы знаете, россияне вместе с биржей уйдут на новогодние каникулы, и какого-то серьезного снижения курсов валют ждать не стоит.

Но из-за тесной взаимосвязи российского и белорусского рублей рост стоимости американской валюты в РФ самым серьезным образом отразится на ситуации в Беларуси. Здесь к концу 2020-го мы сможем увидеть доллар по 2,62-2,64 BYN.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара взлетел на 0,0338 (+1,33%), до 2,5658 белорусского рубля;

- евро ушел вверх на 0,0427 (+1,38%), до 3,1363 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0105 (+0,31%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4095 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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