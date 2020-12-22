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Стремительная девальвация рубля продолжается. Рассказываем, почему это не предел?
Источник материала: UDF
Фото: Еврорадио
Для рубля в конце года всё складывается не очень хорошо. Хотя многие ожидали именно такого развития событий. Нефть просела в цене. Доллар начал укрепляться к другим валютам. Население и компании кинулись переводить рублевые остатки в доллары и евро.
Доллар стремительно дорожает второй день подряд. На торгах Московской биржи 22 декабря курс американской валюты подпрыгнул еще на 67,77 копейки, до 75,3498 RUB.
Однако и это не предел. Российские аналитики дружно предрекают доллару дальнейший рост к концу года до 79-80 RUB за одного «зеленого». А потом, как вы знаете, россияне вместе с биржей уйдут на новогодние каникулы, и какого-то серьезного снижения курсов валют ждать не стоит.
Но из-за тесной взаимосвязи российского и белорусского рублей рост стоимости американской валюты в РФ самым серьезным образом отразится на ситуации в Беларуси. Здесь к концу 2020-го мы сможем увидеть доллар по 2,62-2,64 BYN.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара взлетел на 0,0338 (+1,33%), до 2,5658 белорусского рубля;
- евро ушел вверх на 0,0427 (+1,38%), до 3,1363 белорусского рубля;
- российский рубль стал дороже на 0,0105 (+0,31%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4095 белорусского рубля, за сотню.
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Глаза отказываются верить цифрам в обменниках.
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