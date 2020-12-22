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Андрей Кобяков возглавлял правительство Беларуси с 27 декабря 2014 по 18 августа 2018 года. Фото «Минск-Новости».

«Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут, — ответил Андрей Кобяков. — Это мое глубокое убеждение.



Но я ушел из госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью.



Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-премьер Кобяков о протестах в Беларуси: Ситуация непростая Спросил журналист, что экс-глава правительства думает о протестах в Беларуси.

В интервьюон рассказал о новых задачах на своем посту, переделе рынка угля, проблемах с экспортом и как повлияла пандемия. Спросил журналист, что экс-глава правительства думает о протестах в Беларуси.