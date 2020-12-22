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Экс-премьер Кобяков о протестах в Беларуси: Ситуация непростая

22.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-премьер Кобяков о протестах в Беларуси: Ситуация непростая
Андрей Кобяков возглавлял правительство Беларуси с 27 декабря 2014 по 18 августа 2018 года. Фото «Минск-Новости».
Несколько недель тому назад экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков возглавил российскую угольную компанию «Сибуглемет» (холдинг ВЭБа).

В интервью РБК он рассказал о новых задачах на своем посту, переделе рынка угля, проблемах с экспортом и как повлияла пандемия. Спросил журналист, что экс-глава правительства думает о протестах в Беларуси.

«Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут, — ответил Андрей Кобяков. — Это мое глубокое убеждение.

Но я ушел из госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью.

Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения».
 
Теги: Минск
 
 
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Спросил журналист, что экс-глава правительства думает о протестах в Беларуси.
 
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