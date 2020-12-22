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Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в 2021 году
Источник материала: UDF
Фото: Global Look Press - Natalia Shakhanova
Раки стоит быть аккуратными со своими желаниями. Тамара Глоба советует хранить свои сокровенные мечты в тайне от близких, тогда они исполняться.
Рыбы часто придаются мечтам и витают в облаках. В год Металлического Быка настал момент, когда даже самые дерзкие мечты Рыб станут явью. Это может сильно повлиять на настроение, от свойственного Рыбам уныния не останется и следа.
Козероги чаще всего и не надеются, что их мечты исполнятся. Тамара Глоба уверена, что 2021 год сможет удивить многих представителей знака. Их ждет яркий период, а этот год запомнится надолго.
А вот Девы мечтать не любят. 2021 год изменит их взгляды, когда исполнит даже самую, казалось бы, несбыточную мечту.
Львы тоже не привыкли проводить свободное время в грезах. По их убеждению, счастье строится собственными руками, но помечтать они все же иногда могут. Более того, у них есть мечта, которую они лелеют уже не первый год. Именно в 2021 году она может исполниться и для Львов это будет настоящий праздник.
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Пять знаков зодиака смогут осуществить свои самые дерзкие мечты в 2021 году.
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