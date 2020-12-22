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«В мире только около миллиона людей в год умирает от антибиотикорезистентности. Появились супербактерии».

«К 2050 году 10 миллионов человек в год будет погибать от суперинфекции, каждые три секунды кто-то будет умирать из-за устойчивости к антибиотикам».

«Речь идет о бактериальной инфекции, которая может присоединяться, это и есть суперинфекциия, а не какая-то супер-пупер опасная. Это не чума и не холера — это обычная бактериальная инфекция. Суперинфекция может вызываться обычными банальными микробами. То есть так говорят, когда бактериальная инфекция присоединилась к вирусной. Но это бывает не так часто».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые предупредили об опасности суперинфекции К антибиотикам становятся устойчивы бактерии, которые всегда живут внутри людей.

, врач-реаниматологПрогнозы еще пессимистичнее., заместитель декана факультета глобальных медицинских наук и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета:К антибиотикам становятся устойчивы бактерии, которые всегда живут внутри людей. Но откуда возникает супербактерия? И как развивается суперинфекция?, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов:Суперинфекция — лишь обозначение в истории болезни второй, присоединившейся инфекции. Например, как возникающая во время COVID-19 бактериальная пневмония. А супербактерия — самая обычная бактерия, которая живет с нами и внутри нас, но стала сильнее.В этом виноваты и врачи, которые порой назначают антибиотики на опережение. Виноваты и пациенты — ведь мы бежим в аптеку за антимикробными препаратами при первых же признаках недомогания. А еще мы прерываем курс антибиотиков раньше времени, как только почувствовали себя лучше. В итоге инфекцию не убили, а микробов натренировали, показав свое оружие. И больше ни этот антибиотик, ни его родственник не помогут.Борьба человечества с бактериями — это типичная история про «щит и меч». И как бы ни становились бактерии сильнее, но ученые дают отпор, создавая другие препараты.