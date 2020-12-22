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Ученые предупредили об опасности суперинфекции

22.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые предупредили об опасности суперинфекции
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Мир еще не справился с пандемией, а человечество уже пугают новой заразой, которая придет на смену вирусу — устойчивой ко всем антибиотикам супербактерией.

Борис Бриль, врач-реаниматолог

«В мире только около миллиона людей в год умирает от антибиотикорезистентности. Появились супербактерии».


Прогнозы еще пессимистичнее.

Стефани Стратди, заместитель декана факультета глобальных медицинских наук и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета:

«К 2050 году 10 миллионов человек в год будет погибать от суперинфекции, каждые три секунды кто-то будет умирать из-за устойчивости к антибиотикам».


К антибиотикам становятся устойчивы бактерии, которые всегда живут внутри людей. Но откуда возникает супербактерия? И как развивается суперинфекция?

Сергей Яковлев, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов:

«Речь идет о бактериальной инфекции, которая может присоединяться, это и есть суперинфекциия, а не какая-то супер-пупер опасная. Это не чума и не холера — это обычная бактериальная инфекция. Суперинфекция может вызываться обычными банальными микробами. То есть так говорят, когда бактериальная инфекция присоединилась к вирусной. Но это бывает не так часто».


Суперинфекция — лишь обозначение в истории болезни второй, присоединившейся инфекции. Например, как возникающая во время COVID-19 бактериальная пневмония. А супербактерия — самая обычная бактерия, которая живет с нами и внутри нас, но стала сильнее.

В этом виноваты и врачи, которые порой назначают антибиотики на опережение. Виноваты и пациенты — ведь мы бежим в аптеку за антимикробными препаратами при первых же признаках недомогания. А еще мы прерываем курс антибиотиков раньше времени, как только почувствовали себя лучше. В итоге инфекцию не убили, а микробов натренировали, показав свое оружие. И больше ни этот антибиотик, ни его родственник не помогут.

Борьба человечества с бактериями — это типичная история про «щит и меч». И как бы ни становились бактерии сильнее, но ученые дают отпор, создавая другие препараты.
 
 
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К антибиотикам становятся устойчивы бактерии, которые всегда живут внутри людей.
 
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