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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Эти деньги Саня не увидит»: Путин загоняет Лукашенко в долговую яму И за газ придется платить вовремя.

- Путин тянул до последнего, но все-таки выделил обещанный миллиард кредитов. Впрочем, эти деньги Саня не увидит: «Кредит выдается на цели погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также бюджетной поддержки нашей страны». Просто отсрочка долговой ямы.Важно, что кредиты будут выдаваться только при отсутствии задолженностей по выплатам предыдущих кредитов. А в следующем году Беларусь должна выплатить по госдолгу 8 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд составит погашение долга, 3,1 млрд — обслуживание. И за газ придется платить вовремя, -