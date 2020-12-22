ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ опубликовало видео погони за пьяным бесправником

22.12.2020 14:39 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сообщается, что экипаж дорожной милиции заметил "мерседес", который побывал в ДТП. Водителя попросили остановится, однако он решил погоняться. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет. От шофера пахло спиртным - в выдыхаемом им воздухе было свыше промилле алкоголя. Выяснилось, что за рулем находился 52-летний мужчина. До того, как его разбитую машину увидели сотрудники ГАИ, лихач успел стать участником двух аварий и скрылся. Добавим, что автолюбитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление подшофе. Теперь ему грозит уголовная статья. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что экипаж дорожной милиции заметил "мерседес", который побывал в ДТП. Водителя попросили остановится, однако он решил погоняться. В итоге не справился...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика