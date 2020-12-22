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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ опубликовало видео погони за пьяным бесправником Сообщается, что экипаж дорожной милиции заметил "мерседес", который побывал в ДТП. Водителя попросили остановится, однако он решил погоняться. В итоге не справился...

Сообщается, что экипаж дорожной милиции заметил "мерседес", который побывал в ДТП. Водителя попросили остановится, однако он решил погоняться. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет. От шофера пахло спиртным - в выдыхаемом им воздухе было свыше промилле алкоголя. Выяснилось, что за рулем находился 52-летний мужчина. До того, как его разбитую машину увидели сотрудники ГАИ, лихач успел стать участником двух аварий и скрылся. Добавим, что автолюбитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление подшофе. Теперь ему грозит уголовная статья.