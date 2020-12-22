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В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси
Источник материала: БTБросился на машину, чтобы девушки не уехали. В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси, да еще и разбил капот. Выяснилось, что после отдыха в увеселительном заведении компания отправилась в магазин за спиртным. Алкоголь купили, вот только барышни решили продолжить отдых без приятеля.
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Бросился на машину, чтобы девушки не уехали. В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси, да еще и разбил капот. Выяснилось, что после отдыха в...
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