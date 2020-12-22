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В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси

22.12.2020 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Бросился на машину, чтобы девушки не уехали. В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси, да еще и разбил капот. Выяснилось, что после отдыха в увеселительном заведении компания отправилась в магазин за спиртным. Алкоголь купили, вот только барышни решили продолжить отдых без приятеля. 

 
Теги: Минск
 
 
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Бросился на машину, чтобы девушки не уехали. В Минске задержан 31-летний мужчина, который мешал проехать такси, да еще и разбил капот. Выяснилось, что после отдыха в...
 
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