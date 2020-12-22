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Обстоятельства незаконной охоты в Дубровенском районе устанавливают следователи
Источник материала: БTИстория произошла на минувших выходных. По данным СК, четверо мужчин из зарегистрированного ружья подстрелили самца трофейного лося. Когда товарищи разделывали тушу, их увидел сотрудник природоохраны. Установлено, что разрешения на добычу зверя у подозреваемых не было.
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История произошла на минувших выходных. По данным СК, четверо мужчин из зарегистрированного ружья подстрелили самца трофейного лося. Когда товарищи разделывали...
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