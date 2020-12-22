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В Минске мужчина ограбил прохожую, подозреваемый задержан

22.12.2020 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Тяжело жить в кайф без средств. В Минске мужчина ограбил прохожую, подозреваемый задержан. Инцидент случился в подземном переходе на улице Жилуновича. Сообщается, что незнакомец подошел к 34-летней даме и силой забрал у нее деньги. Установлено, что преступление совершил 31-летний житель столицы. Уловом стали 20 белорусских рублей, их налётчик потратил на клей, т.к является токсикоманом. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тяжело жить в кайф без средств. В Минске мужчина ограбил прохожую, подозреваемый задержан. Инцидент случился в подземном переходе на улице Жилуновича. Сообщается,...
 
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