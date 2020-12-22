ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске задержан подозреваемый в педофилии

22.12.2020 14:39 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возбуждено 12 уголовных дел. Фигурант - 35-летний местный житель. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет. На извращенца оперативники вышли в ходе мониторинга глобальной паутины – он вел переписку с подростком в социальной сети. Общение имело явный сексуальный подтекст. К тому же правоохранители предполагают, что мужчина склонял жертв к участию в съемках порнографических роликов. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено 12 уголовных дел. Фигурант - 35-летний местный житель. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет. На извращенца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый глава ГТК, назначения в министерствах и местной вертикали. Итоги кадрового дня у Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика