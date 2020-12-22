Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске задержан подозреваемый в педофилии Возбуждено 12 уголовных дел. Фигурант - 35-летний местный житель. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет. На извращенца...

Возбуждено 12 уголовных дел. Фигурант - 35-летний местный житель. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет. На извращенца оперативники вышли в ходе мониторинга глобальной паутины – он вел переписку с подростком в социальной сети. Общение имело явный сексуальный подтекст. К тому же правоохранители предполагают, что мужчина склонял жертв к участию в съемках порнографических роликов.