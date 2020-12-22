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Николай Ходасевич о поиске тренера БАТЭ: Там просто не знают, чего хотят
Источник материала: Партизан
Журналист Николай Ходасевич прокомментировал слух о переговорах БАТЭ с Александром Седневым, который в минувшем сезоне возглавлял "Рух".
Мои опасения в отношении БАТЭ подтверждаются. Там просто не знают, чего хотят.
Если бы знали и хотели именно Седнева, договорились бы 1 декабря. Или еще 1 октября. Время действительно работает против клуба, — написал Ходасевич в телеграме.
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Журналист Николай Ходасевич прокомментировал слух о переговорах БАТЭ с Александром Седневым, который в минувшем сезоне возглавлял "Рух".
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