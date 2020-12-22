|
А1: +12% к налогу на прибыль на абонентах не отразится
Источник материала: Партизан
Компания А1 заявляет, что повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона «Об изменении Налогового кодекса» для операторов сотовой связи, не отразится на её абонентах
Бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя.
Напомним, что на прошлой неделе Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона, согласно которому ставку предлагается поднять с 18% до 30%.
Проект также предполагает повышение ставки подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания А1 заявляет, что повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона «Об изменении Налогового кодекса» для операторов сотовой связи, не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)