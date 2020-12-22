А1: +12% к налогу на прибыль на абонентах не отразится

Бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя.





Напомним, что на прошлой неделе Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона, согласно которому ставку предлагается поднять с 18% до 30%.





Проект также предполагает повышение ставки подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.