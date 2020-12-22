Заняв четвертое место, команда осталась без наград и чистого пропуска в еврокубки. Впрочем, "Динамо" может там оказаться, если кто-то из призеров чемпионата — "Шахтер", БАТЭ или "Торпедо"-БелАЗ — станет весной обладателем Кубка.





Коль так случится, это будет головной болью нового состава, а лидеры этой команды, сказав спасибо друг другу, болельщикам и городу, упаковали чемоданы. Милевский, похоже, продолжит в львовском "Рухе", Кисляк и Быков — в минском "Динамо". К Нойоку проявляют интерес самарские "Крылья Советов", к Савицкому — солигорский "Шахтер", наверняка есть выбор у Гордейчука, Лаптева и далее по списку. По большому счету, трагедии нет, любая команда имеет срок жизни, после чего подлежит кардинальному обновлению. Другое дело, что при эволюционном развитии рядом с лидерами набирается опыта молодежь, выходит постепенно на первые роли — хребет команды остается. Но видно, время сейчас такое — революционное.





Команда, по-видимому, перейдет прежнему владельцу — городу — и будет финансироваться бюджетом. Что это значит, мы еще не успели забыть.





Спасибо парням, Александру Зайцеву за праздник, эти три с половиной года. Но надо жить дальше. Обретено много чего нематериального — опыт, умение создать матчам антураж. Понимание, как может и должно быть, высокая планка. Самооценка. Вера, что все возможно.





Как этим распорядиться — вот вопрос.





Любопытно и то, как поведет себя местная власть, увидит в "Динамо" вопрос своего престижа или сбросит едока на пустой корм, отдав бразды "Руху", признает примат частного капитала?



