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В Беларуси повышается минимальная зарплата

22.12.2020 14:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно постановлению Совета министров от 21 декабря №7401 января 2021 года, в Беларуси будет установлена месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров ежегодно 1 января. С 1 января 2020 года размер МЗП составляет 375 рублей. За ноябрь 2020 года с учетом индексации МЗП составила 388 рублей 42 копейки.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров ежегодно 1 января. Она может быть пересмотрена исходя из ситуации с инфляцией.

Отметим, что в июне Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси начато поэтапное повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу, за ближайшие пять лет она достигнет 150% по стране. Позднее стало известно, что с 1 января устанавливается надбавка воспитателям детских садов и ясель и помощникам воспитателя в размере 10% от оклада.

 

 

 
 
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Согласно постановлению Совета министров от 21 декабря №7401 января 2021 года, в Беларуси будет установлена месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей....
 
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