В Беларуси повышается минимальная зарплата

Согласно постановлению Совета министров от 21 декабря №7401 января 2021 года, в Беларуси будет установлена месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров ежегодно 1 января. С 1 января 2020 года размер МЗП составляет 375 рублей. За ноябрь 2020 года с учетом индексации МЗП составила 388 рублей 42 копейки.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров ежегодно 1 января. Она может быть пересмотрена исходя из ситуации с инфляцией.