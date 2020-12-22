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ПРОСТО ДЕТИ приглашают на онлайн-представление «Маленький Дед Мороз»
Источник материала: БДГ
В канун Нового года, 29 декабря в 19:00, любой желающий может стать зрителем музыкального театрализованного online-представления «Маленький Дед Мороз».
Представление состоится в рамках информационной кампании по снижению стигматизации в отношении детей с инвалидностью «Просто дети», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.
Приглашение на новогодний концерт можно получить в Instagram-аккаунте информационной кампании «Просто дети» -
Чтобы получить электронный билет на представление, нужно выполнить простые условия: подписаться на аккаунт и рассказать в социальной сети о новогодней мечте своего ребенка. Трансляция концерта будет проходить на платформе Zoom. Более подробно об условиях участия – на @prostodeti.by.
Автором программы и живого музыкального сопровождения является минский бэби-театр «Бусы», который уже семь лет создает теплые театральные спектакли для детей.
Представление «Маленький Дед Мороз» можно смело назвать инклюзивным. Зрители программы узнают историю о Дедушке Морозе, который отличался от остальных – он был совсем маленький. Большие Деды Морозы предлагали ему отказаться от идеи дарить сказку окружающим и оставаться дома. Но Маленький Дед Мороз оказался отважным и верил в свою мечту. Вместе с ним зрители отправятся в путешествие по новогодним сказкам и встретят добрых друзей – звёздную медведицу, быстрых снегирей и даже полярных рыб.
Красивая музыка в живом исполнении оркестра, зимние танцы и украшение ёлки, огоньки в окошках – все это вы увидите в этом концерте, став его участниками.
Всех зрителей также ждет общение и волшебные новогодние конкурсы от Маленького Деда Мороза, которые еще больше погрузят каждого в волшебную атмосферу зимнего праздника!
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В канун Нового года, 29 декабря в 19:00, любой желающий может стать зрителем музыкального театрализованного online-представления «Маленький Дед Мороз».
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