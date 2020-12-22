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ПРОСТО ДЕТИ приглашают на онлайн-представление «Маленький Дед Мороз»

22.12.2020 14:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В канун Нового года, 29 декабря в 19:00, любой желающий может стать зрителем музыкального театрализованного online-представления «Маленький Дед Мороз». 

Представление состоится в рамках информационной кампании по снижению стигматизации в отношении детей с инвалидностью «Просто дети», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

Приглашение на новогодний концерт можно получить в Instagram-аккаунте информационной кампании «Просто дети» - @prostodeti.by, где инклюзия в отношении детей с инвалидностью подается не как абстрактное понятие, а как часть нашей жизни.

Чтобы получить электронный билет на представление, нужно выполнить простые условия: подписаться на аккаунт и рассказать в социальной сети о новогодней мечте своего ребенка. Трансляция концерта будет проходить на платформе Zoom. Более подробно об условиях участия – на @prostodeti.by.

Автором программы и живого музыкального сопровождения является минский бэби-театр «Бусы», который уже семь лет создает теплые театральные спектакли для детей.

Представление «Маленький Дед Мороз» можно смело назвать инклюзивным. Зрители программы узнают историю о Дедушке Морозе, который отличался от остальных – он был совсем маленький. Большие Деды Морозы предлагали ему отказаться от идеи дарить сказку окружающим и оставаться дома. Но Маленький Дед Мороз оказался отважным и верил в свою мечту. Вместе с ним зрители отправятся в путешествие по новогодним сказкам и встретят добрых друзей – звёздную медведицу, быстрых снегирей и даже полярных рыб.

Красивая музыка в живом исполнении оркестра, зимние танцы и украшение ёлки, огоньки в окошках – все это вы увидите в этом концерте, став его участниками.

Всех зрителей также ждет общение и волшебные новогодние конкурсы от Маленького Деда Мороза, которые еще больше погрузят каждого в волшебную атмосферу зимнего праздника!

 
 
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В канун Нового года, 29 декабря в 19:00, любой желающий может стать зрителем музыкального театрализованного online-представления «Маленький Дед Мороз». 
 
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