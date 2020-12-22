Погода в СНГ: туман и метель в трех регионах Казахстана, пасмурно в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва пополнит снежные запасы. Обильные осадки синоптики прогнозируют с четверга. Сегодня в российской столице днем до минус трех, а в ночь на среду восемь градусов мороза. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима в Казахстане разыгрывает жесткий сценарий. Штормовое предупреждение в трех регионах республики. Туман и метель в Акмолинской, Карагандинской и Мангистауской областях. В столице до минус 20. Небольшой снег. В Алматы гораздо теплее. Всего минус пять.

За городом на водоемах продолжается сезон зимней рыбалки. Но выходить на лед надо осторожно. Беспечность едва не стоила жизни шестерым любителям посидеть с удочкой. На озеро Алаколь их автомобиль провалился под лед. Рыбаки смогли выбраться из машины, но оказались отрезаны от берега. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Кыргызстан

Солнце на лето, зима на мороз. Погода в Кыргызстане соответствует народной пословице. Астрологическая зима вступила в свои права. Световой день начнет понемногу прибавляться, а столбики термометров опускаться. Холоднее всего в Нарынской области: ночью до минус 21, днем минус 13.

В Бишкеке ветер и минус два градуса. На дорогах скользко. И хотя снега не ожидается, на площади Ала-Тоо царит предновогодняя атмосфера. Ее создают праздничные огни и игрушки на главной елке страны.

Таджикистан

Жителям Душанбе погода дарит солнечный и не по-зимнему теплый день. Днем в столице Таджикистана плюс семь градусов. В горах на севере и западе республики есть опасность схода лавин. Особенно на трассах «Бидур – Вер» и «Хушьери – Шахристан», предупреждает Агентство по гидрометеорологии. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не обгонять другие машины, а местным жителям – отказаться от охоты и заготовки дров в горах.

Беларусь

В Беларуси туман и на дорогах гололедица. Пасмурную погоду для жителей страны принес циклон с центром над Балтикой. Местами в областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха – от трех мороза до трех тепла. Сотрудники Государственной охраны лесов перешли на усиленный режим работы. Выявлять нарушителей будут и с помощью фото- и видеоловушек. Тем, кто незаконно вырубает ели и сосны, грозит штраф до 530 долларов.