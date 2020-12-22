Мини-футболист оказался в подписантах двух писем - провластных спортсменов и за новые выборы

Источник материала: Tut.by

В декабре мини-футбольный клуб ЦКК из Светлогорска стал одним из самых обсуждаемых в лиге. Команда-середняк «вышки» прославилась тем, что сразу 20 ее футболистов оказались в числе подписантов письма провластных спортсменов. Однако некоторые из них сообщили, что они ничего не подписывали, в том числе 19-летний Никита Дробышевский. Более того, после этой ситуации молодой человек уже реально подписал письмо, но другое — за новые выборы. О том, что было дальше, пишет «Трибуна».



Никита Дробышевский. Фото: ЦКК Светлогорск

— Почему ты решил подписать письмо за честные выборы и против насилия?

— Если честно, раньше не знал о его существовании. Услышал о нем лишь после того, как оказался в провластном письме. Сел и внимательно изучил письмо sos_by. Изложенные в нем пункты совпадают с моей позицией. Тем более что в клубе меня обманули, включив в подписанты провластного письма без моего ведома. В социальных сетях я уже обозначил свою гражданскую позицию, которую никому не навязываю. Поэтому и решил подписать письмо Cвободного объединения спортсменов.

— Как ты узнал, что оказался в списке подписантов провластного письма?

— Очень удивился, когда друзья и близкие стали сбрасывать мне информацию, что вся команда подписала провластное письмо. Буквально через час после выхода новости в Instagram опроверг эти сведения. Уже на следующий день поехал с командой на игру, а после выходных мне сказали, что меня нет в команде.

— Ты был на тренировке, когда Николай Бондаренко предлагал команде подписать письмо за стабильность?

— Я живу в Гомеле, а команда базируется в Светлогорске. Я приезжал на тренировки только в среду или четверг, потому что финансовое положение клуба слабоватое. Так вот, на той неделе в среду мы приехали на тренировку вместе с Максимом Барсуковым.

Было обычное занятие, на котором ни о каких письмах речи не шло. В четверг и пятницу тишина, а в субботу я узнаю, что, оказывается, подписал провластное письмо. При этом со мной никто не связывался. Я ничего не подписывал, но оказался в числе подписантов.

— Что происходило в раздевалке после твоей последней игры?

— Мы отыграли матч с «Охраной-Динамо». После все начало сводиться к каким-то шуткам, но кроме меня в команде хватало недовольных. Мы сказали об этом тренеру. Он стал говорить: «Я тоже считаю, что спорт должен быть вне политики». После я сел на поезд и уехал в Гомель. Утром следующего дня мне позвонил тренер: «Из-за того, что наши политические взгляды расходятся, мы будем прощаться».

Но моя гражданская позиция — это мое личное дело. Я никому не хочу ее навязывать. Я люблю Беларусь. У меня есть мечта играть в национальной команде. Честно скажу, благодарен тренеру ЦКК за возможность в 19 лет играть в Высшей лиге, но как можно молчать, когда тебя обвиняют в том, чего ты не делал?



Тренер Николай Бондаренко. Фото: ЦКК Светлогорск

— Не пожалел о своем решении? Все-таки сейчас ты оказался без клуба…

— Это просто дело совести. Меня обманули, причем публично. Если тренер говорит, мол, спорт вне политики, то почему на следующий день мне звонят и говорят, что из-за моих взглядов со мной расстаются? Тут одно противоречит другому. Конечно, неприятно остаться без команды. Но мне хочется двигаться дальше, буду что-то искать. Я просто хочу играть в футбол.

— Интересно, что сейчас твоя подпись стоит и под провластным письмом, и под письмом за честные выборы…

— Я очень не хотел этого. Попросил руководство клуба, чтобы мою подпись из провластного письма отозвали. Этого до сих пор не случилось.

— Для тебя важно, чтобы твоя фамилия исчезла с сайта Athletes.by?

— Конечно, ведь я ничего не подписывал. Считаю, так поступать нельзя. Все-таки подписи должны оставляться добровольно. Так, как это происходит во втором письме, куда я сам отправил заявку и оставил свою подпись. Видите, правда все равно вышла наружу.