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Кто-то выбросил кота в мешке в мусорку, сортировщики спасли его от сепаратора

22.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прекрасная и в то же время грустная своими обстоятельствами история произошла в российском Ульяновске. Работник местного коммунального предприятия во время сортировки мусора с ленты перед сепаратором снял завязанный мешок. В нем оказался живой кот, которого кто-то выбросил в мусорку.

Как пишет сайт регионального оператора «Горкомхоз», это очередная живая находка на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых бытовых отходов.

— К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно,говорит директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев. — Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано.

За последние два месяца это уже третий подобный случай. До этого на ленте спасли двух красноухих черепах и африканского ежа.

 
 
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Прекрасная и в то же время грустная своими обстоятельствами история произошла в российском Ульяновске. Работник местного коммунального предприятия во время...
 
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