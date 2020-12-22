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Кто-то выбросил кота в мешке в мусорку, сортировщики спасли его от сепаратора
Источник материала: Onliner
Прекрасная и в то же время грустная своими обстоятельствами история произошла в российском Ульяновске. Работник местного коммунального предприятия во время сортировки мусора с ленты перед сепаратором снял завязанный мешок. В нем оказался живой кот, которого кто-то выбросил в мусорку.
Как пишет сайт регионального оператора «Горкомхоз», это очередная живая находка на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых бытовых отходов.
— К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно, —
За последние два месяца это уже третий подобный случай. До этого на ленте спасли двух красноухих черепах и африканского ежа.
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Прекрасная и в то же время грустная своими обстоятельствами история произошла в российском Ульяновске. Работник местного коммунального предприятия во время...
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