На Октябрьской площади установили сцену размером с шестиэтажный дом

Источник материала: Onliner

Несмотря на все издержки старого года, Минск вовсю готовится к новому. Вы наверняка уже заметили, как пылают центральные улицы города от света новогодней иллюминации. В вопросах украшения к праздникам столице всегда не было равных, но в этом году городские службы окончательно забыли чувство меры и установили на Октябрьской площади красно-синюю сцену размером с шестиэтажный дом. Впрочем, эта величественная конструкция отчасти заслонила бизнес-центр «БК Капитал», который именитые архитекторы и простые люди хором называли неуместным, громоздким и старомодным.















В новогоднюю ночь с 0:00 до 3:00 на Октябрьской площади состоится эстрадное музыкально-театрализованное шоу «Зимний концерт», ради которого и возвели эту сцену. Шоу повторится 1 и 2 января — с 18:00 до 21:00.







— Уже сейчас видно, что сценический комплекс почти с шестиэтажный дом, — цитирует БЕЛТА слова представителя городской администрации. — Это будет масштабное техническое представление с видеоконтентом и пневмопиротехническими эффектами.





