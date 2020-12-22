Приговор по делу о перекрытии дороги в Серебрянке: женщине — два года колонии, парням — ограничение свободы (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня, 22 декабря, в суде Ленинского района города Минска был вынесен приговор в отношении 38-летней женщины и двоих парней (2002 и 2003 года рождения), которых обвиняли в участии в действиях, нарушающих общественный порядок. Юношам инкриминировалось также хулиганство. Речь шла о событиях, произошедших на перекрестке Рокоссовского — Плеханова в середине октября, когда несколько человек вышли на проезжую часть. В результате у протестующих возник словесный конфликт, а впоследствии произошла потасовка с водителем и пассажиром Ford Mondeo.

Обвинения были предъявлены Ольге Класковской, а также Максиму Бабичу и Артуру Булавскому. По данным гособвинения, они совместно с другими «неустановленными лицами» вышли на проезжую часть 13 октября, что впоследствии вызвало «образование затора», «нарушение графика движения общественного транспорта», «причинение существенного вреда интересам граждан».

По данным адвокатов, люди, вышедшие на проезжую часть, находились на дороге несколько минут. Никто из потерпевших, опрошенных во время судебного заседания, материальных и моральных претензий не предъявлял. А сторона защиты предоставила справку из «Минсктранса», в которой отмечается отсутствие задержек и сбоев в это время.

Кроме того, у протестующих возникла потасовка с водителем и пассажиром Ford Mondeo — братьями Вертиховскими, признанными потерпевшими.



Суд Ленинского района г. Минска. Перед вынесением приговора

Суд Ленинского района г. Минска. Перед вынесением приговора

Суд Ленинского района г. Минска. Перед вынесением приговора

Суд Ленинского района г. Минска. Перед вынесением приговора

Суд Ленинского района г. Минска. Перед вынесением приговора

Во вторник, 22 декабря, судья Марина Запасник огласила приговор. Все трое обвиняемых признаны виновными. Ольге Класковской назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А парням — ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа: Артуру Булавскому — 2,5 года, Максиму Бабичу — 3 года.

Юношей освободили из-под стражи в зале суда. Их сразу бросились обнимать друзья и близкие, пришедшие на вынесение приговора.





Артур Булавский

Максим Бабич



— Мама, я выйду значна скарэй! — сказала после вынесения приговора Ольга Класковская. — Жыве Беларусь!



Ольга Класковская

Приговор не вступил в законную силу. У сторон есть 10 дней на его обжалование.

Репортаж о том, как проходил процесс, читайте по ссылке .