|
Парфенов о стримерах: «Вчерашние задроты, не выходившие из четырех стен, — ведущие стримеры, новые знаменитости»
Источник материала: Onliner
В очередной серии проекта «Намедни», посвященной событиям и тенденциям 2015 года, журналист Леонид Парфенов уделил три минуты рассказу и о буме киберспорта, прямых трансляциях на Twitch. Он отметил, что если раньше вполглаза все смотрели включенный весь день телевизор, то теперь его заменили летсплеи — трансляции бесконечных игр.
— Вчерашние задроты, не выходившие из четырех стен, — ведущие стримеры, новые знаменитости. Их азарт, достижения, ругань, слезы обсуждают, как раньше звезд попсы и кино, — охарактеризовал новую тенденцию журналист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парфенов о стримерах: «Вчерашние задроты, не выходившие из четырех стен, — ведущие стримеры, новые знаменитости»
В очередной серии проекта «Намедни», посвященной событиям и тенденциям 2015 года, журналист Леонид Парфенов уделил три минуты рассказу и о буме киберспорта, прямых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)