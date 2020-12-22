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Парфенов о стримерах: «Вчерашние задроты, не выходившие из четырех стен, — ведущие стримеры, новые знаменитости»

22.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В очередной серии проекта «Намедни», посвященной событиям и тенденциям 2015 года, журналист Леонид Парфенов уделил три минуты рассказу и о буме киберспорта, прямых трансляциях на Twitch. Он отметил, что если раньше вполглаза все смотрели включенный весь день телевизор, то теперь его заменили летсплеи — трансляции бесконечных игр.

— Вчерашние задроты, не выходившие из четырех стен, — ведущие стримеры, новые знаменитости. Их азарт, достижения, ругань, слезы обсуждают, как раньше звезд попсы и кино, — охарактеризовал новую тенденцию журналист.

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В очередной серии проекта «Намедни», посвященной событиям и тенденциям 2015 года, журналист Леонид Парфенов уделил три минуты рассказу и о буме киберспорта, прямых...
 
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