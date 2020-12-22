Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Только начало? Эксперт сделал прогноз о санкциях США в отношении Беларуси

Американские конгрессмены эффективно пролоббировали включение Акта о демократии в Беларуси в новый финансовый год, и вне зависимости от того, что скоро администрация Белого дома обновится и президентом США станет Джо Байден, санкционное давление на Беларусь будет только усиливаться, отметил собеседник Sputnik.

"Если сейчас санкции в первую очередь касаются определенных должностных лиц, то я не исключаю попытку введения секторальных санкций в отношении Беларуси. И я уверен, что этот маховик будет раскручиваться дальше и Джо Байден будет расширять санкции в отношении белорусского государства, многих отраслей экономики, при его президентстве помощь так называемой демократической оппозиции Беларуси безусловно увеличится", ― рассуждает Данюк.

Очевидно, одобренный американским Сенатом документ ― долгоиграющий, он говорит о том, что санкционное воздействие будет оказываться до тех пор, пока Беларусь не возглавят устраивающие США политические силы, которые будут проводить антироссийскую политику, стараться лишить Беларусь суверенитета и запустить всевозможные интеграционные процессы в евроатлантические структуры, считает Данюк.

"Учитывая, как прошли выборы в самих США, как мне кажется, американскому государству странно претендовать на какое-то моральное лидерство в контексте защиты прав человека и демократии. Это какой-то оксюморон", ― отмечает эксперт.

Санкции всегда болезненны, однако до тех пор, пока не введены секторальные санкции, они не так сильно скажутся на ситуации в государстве, добавляет он. Кроме того, санкционное давление на существующую в Беларуси вертикаль во главе с Александром Лукашенко отвечает на все вопросы о связи белорусской оппозиции с Западом, а также имеет своей целью и антироссийский настрой белорусского общества, отмечает Данюк.

"Байден неоднократно говорил, что нужно усилить давление на Россию, и учитывая, что он в отличие от Трампа не будет отказываться от продвижения так называемых "ценностей свободного демократического мира", он усилит поддержку некоммерческих организаций, журналистского сообщества, экспертной среды, которые будут пытаться продвигать антироссийскую повестку, направленную на интеграцию с Западом, и в этом смысле давление на Беларусь только усилится, резюмирует Данюк.

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