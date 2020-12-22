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Романчук: Нас ждет горькая расплата за те «нестандартные решения», которые власти применяли в 2020

22.12.2020 15:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Высока вероятность, что именно в 2021 году власти решатся на то, что не делали в 2020 году...

Белорусские власти раскрыли свои карты, заявили о планах на экономику в 2020 году. Нет сомнений, что именно правительство в широком определении (Администрация президента, Совет Министров, министерства и ведомства, исполкомы, силовые, контрольные органы) будут основным тормозом, терминатором экономики в 2021 году, пишет экономист Ярослав Романчук.

У белорусских производителей товаров и услуг остро не хватает оборотки, выручки и ресурсов для развития – власти запланировали брать с них еще больше налогов. Чтобы окончательно добить, додушить, довести до ручки.

У белорусских производителей товаров и услуг большие долги, душат неплатежи – власти жестко стоят на том, чтобы не либерализовать рынок денег и финансовых инструментов. Кредиты в рублях под 25 – 30% годовых – это ресурсы только для тех, кто не собирается их отдавать.

У белорусских производителей товаров и услуг не было нормального доступа на внешние рынки, а стало еще хуже. Белорусские власти же ушли в режим самоизоляции, саморазрушения за счет отторжения отношений с Евросоюзом/США.

У белорусских производителей товаров и услуг все больше проблем с сохранением профессиональных, компетентных, ответственных кадров – человеческого капитала. Белорусские власти продолжают делать ставку на дисциплину, как по воинскому уставу, мотивацию – как в казарме, отношение к ресурсам/активам – как в колхозе или коммунальной квартире.

Как признался первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, «придумывали весь год какие-то нестандартные решения, чтобы выходить из тех ситуаций, с которыми сталкивался ряд наших отраслей. Сегодня, наверное, можно сказать, что мы с этой задачей справились». Это как раз об очковтирательстве, галочной-палочной системе.

Защитники модели Совок/Госплан отчитались падением экономики в январе – ноябре 2020 на 0,9%. ВВП составил ~134 млрд руб. Произвели вал, отгрузили, но забыли ответить на вопрос, зачем. Чтобы получить прибыль или чтобы отчитаться за вал?

Кредиторка + долги по кредитам (на 01.11.2020) = 157 млрд руб.

Дебиторская задолженность – 50,3 млрд руб., из которых внешняя –13,7 млрд руб. (она за 10 месяцев выросла почти на 45%).

За 10 месяцев убытки убыточных предприятий выросли в 6,3 раза, до 6,4 млрд руб.

Складские запасы за 11 месяцев – это 5,3 млрд руб. или 69,1% среднемесячного объёма выпуска.

Для финансирования модели Совок/Госплан власти за 10 месяцев увеличили госдолг на 13,1 млрд руб. (29,3%), до 57,9 млрд руб.

«Придумывать нестандартные решения», оказывается, это банально воспроизводить старую, совковую, токсичную для честных, ответственных людей и бизнесов. Это жить в долг, за счёт будущих поколений. Это проедать сбережения и оборотный капитал. Это имитировать инновационность и инвестиционную привлекательность.

Если консервативно скорректировать белорусский ВВП на объем тех активов, ресурсов, которые вошли в вал, но являются токсичными, «замороженными» и вредными, то есть солидные основания отнять от вала 15 – 18 млрд рублей или ~10 – 12% ВВП.

Рано или поздно нас ждет горькая, болезненная расплата за те «нестандартные решения», которые белорусские власти применяли в 2020 году. Она наступит уже в 2021 году.

В государственном бюджете не будет хватать, как минимум, 5% ВВП.

Расходы бюджетов домашних хозяйств нужно будет сократить, как минимум, на 20 -25%.

Дефицит оборотного капитала у производителей товаров и услуг будет, как минимум, 20 - 30 млрд рублей.

Высока вероятность, что именно в 2021 году власти решатся на то, что не делали в 2020 году – на резкое увеличения денежной эмиссии, на перераспределение ресурсов через инфляционный и девальвационный налоги. Других «нестандартных решений» от правительства не дождешься. ОМОНоэкономика по-другому не умеет.

 
 
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Высока вероятность, что именно в 2021 году власти решатся на то, что не делали в 2020 году...
 
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