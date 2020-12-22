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В обменниках резко подскочили курсы валют
Источник материала: Навiны
Банки и их обменники оперативно отреагировали на
По завершении сессий основных иностранных валют, банки выставили следующие курсы.
Так, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,57 белорусского рубля, а купить по 2,576 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,61 белорусского рубля.
Евро 3,136 / 3,145 (3,175).
Российский рубль 3,4 / 3,414 (3,48).
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Банки и их обменники оперативно отреагировали на сегодняшние торги на БВФБ.
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