ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В обменниках резко подскочили курсы валют

22.12.2020 15:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Банки и их обменники оперативно отреагировали на сегодняшние торги на БВФБ.

В обменниках резко подскочили курсы валют

По завершении сессий основных иностранных валют, банки выставили следующие курсы.

Так, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,57 белорусского рубля, а купить по 2,576 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,61 белорусского рубля.

Евро 3,136 / 3,145 (3,175).

Российский рубль 3,4 / 3,414 (3,48).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банки и их обменники оперативно отреагировали на сегодняшние торги на БВФБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: туман и метель в трех регионах Казахстана, пасмурно в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика