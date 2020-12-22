В обменниках резко подскочили курсы валют

Банки и их обменники оперативно отреагировали на сегодняшние торги на БВФБ .





По завершении сессий основных иностранных валют, банки выставили следующие курсы.

Так, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,57 белорусского рубля, а купить по 2,576 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,61 белорусского рубля.

Евро 3,136 / 3,145 (3,175).

Российский рубль 3,4 / 3,414 (3,48).